Черышев считает, что имя «Реала» является преимуществом в матче с «Ман Сити» в ЛЧ
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«Невозможно выделить, кто сильнее. Обе команды равные. В играх Лиги чемпионов не столько опыт, сколько имя клуба превышает. В данный момент у «Реала» имя позвонче», — цитирует Черышева ODDS.ru.
Первый матч между командами пройдёт 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Тони Кроос не считает девять дней отдыха преимуществом для «Реала» в матче с «Сити».