RT в Telegram
Подпишись

Черышев считает, что имя «Реала» является преимуществом в матче с «Ман Сити» в ЛЧ

Короткая ссылка
Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
Черышев считает, что имя «Реала» является преимуществом в матче с «Ман Сити» в ЛЧ
  • AP
  • © Alvaro Barrientos

«Невозможно выделить, кто сильнее. Обе команды равные. В играх Лиги чемпионов не столько опыт, сколько имя клуба превышает. В данный момент у «Реала» имя позвонче», — цитирует Черышева ODDS.ru.

Первый матч между командами пройдёт 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос не считает девять дней отдыха преимуществом для «Реала» в матче с «Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить