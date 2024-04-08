Черышев считает, что имя «Реала» является преимуществом в матче с «Ман Сити» в ЛЧ

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Невозможно выделить, кто сильнее. Обе команды равные. В играх Лиги чемпионов не столько опыт, сколько имя клуба превышает. В данный момент у «Реала» имя позвонче», — цитирует Черышева ODDS.ru.

Первый матч между командами пройдёт 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос не считает девять дней отдыха преимуществом для «Реала» в матче с «Сити».