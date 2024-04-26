Сборная России по футболу проведёт в июне один товарищеский матч

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что национальная команда сыграет один контрольный матч в июне.

«Мы приняли решение в июне сыграть один матч, была очень насыщенная весна. Поэтому будет один матч со сборной Белоруссии в Минске», — цитирует Дюкова ТАСС.

Также глава РФС добавил, что дата матча ещё обсуждается и будет объявлена после консультаций.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков сообщил, что на данный момент диалог с УЕФА по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе.