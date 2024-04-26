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Сёмин: УЕФА относится к России с симпатией

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об отношении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к России.

«Думаю, у РФС имеется чёткая информация, а потому нам рассуждать на тему возможных сроков возвращения бесполезно и неправильно. Не рассматривается ли больше переход в Азию? Это вопрос совершенно бессмысленный. А какая разница, поменяем мы конфедерацию или нет? Главенствующая организация — в любом случае ФИФА. И именно она будет принимать итоговое решение по России. ФИФА руководит всеми процессами. Могу только сказать, что УЕФА относится к нам с симпатией», — заявил Сёмин RT.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что на данный момент диалог с УЕФА по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе.

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