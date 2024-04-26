Дюков уверен в хорошей посещаемости Суперфинала Кубка России в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о Суперфинале Кубка России в «Лужниках».

«Финал Кубка ― значимое событие. За ним будут следить не только фанаты тех команд, которые будут в финале. Нет опасений, что если там не будет «Спартака», то стадион будет полупустой. Уверены, что посещаемость будет хорошая», ― цитирует Дюкова «Чемпионат».

Как сообщается на сайте РФС, матч пройдёт 2 июня.

В борьбе за трофей Кубка России участвуют шесть команд: ЦСКА и «Зенит» из верхней сетки, а также «Спартак», «Динамо», «Балтика» и «Ростов» — из нижней.

Ранее в РФС сообщили, что договорились о проведении сорвавшегося матча с Парагваем.