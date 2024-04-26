В РФС сообщили, что договорились о проведении сорвавшегося матча с Парагваем
- РИА Новости
«Мы договорились, что ещё проведём сорвавшийся матч с Парагваем. Их команда обязательно приедет в Россию ― в этом году или в 2025-м», ― цитирует Дюкова «Чемпионат».
Сборная России должна была провести товарищеский матч с Парагваем 25 марта, встречу отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что в феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Дюков сообщил, что национальная команда сыграет один контрольный матч в июне.