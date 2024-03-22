Удаление Гайича, голы Миранчуков и замены Карпина: чем запомнился товарищеский матч России и Сербии

Сборная России по футболу не оставила шансов национальной команде Сербии в товарищеском матче. Исход противостояния во многом определило удаление Милана Гайича на 21-й минуте за фол в собственной штрафной и реализованный Антоном Миранчуком пенальти. После этого россияне владели инициативой и проводили одну атаку за другой. Помогли и своевременные замены Валерия Карпина. Алексей Миранчук и Иван Сергеев отметились голами во втором тайме, а Юрий Горшков отдал результативный пас на партнёра. Александр Головин, хотя и не набрал очков, вёл игру в атаке и принимал участие почти во всех мячах.

Товарищеский матч с Сербией вызвал в России настоящий ажиотаж. Достаточно того факта, что абсолютно все билеты были распроданы. И во многом это оказалось обусловлено тем, что отечественная команда сошлась с европейской впервые за последние 858 дней.

Последняя такая встреча состоялась ещё в ноябре 2021-го в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Тогда подопечные Валерия Карпина потерпели обидное поражение от Хорватии, пропустив на последних минутах, и не сумели напрямую пробиться на мундиаль. С тех пор соперники из Старого Света с россиянами не играли. Например, в 2022-м в Санкт-Петербург должна была приехать команда из Боснии и Герцеговины, но в последний момент отказалась.

К тому же в лице сербов хозяева получили очень сильного оппонента, в игре с которым проверить себя было по-настоящему интересно. Они занимают 32-е место в рейтинге ФИФА и вышли в финальную стадию Евро-2024. Имелась у отечественного коллектива и дополнительная мотивация — взять реванш за унизительный разгром в 2020-м. Тогда на групповом этапе Лиги наций дружина Станислава Черчесова пропустила пять безответных мячей и не сумела пробиться в следующий этап.

Что касается стартового состава, то Карпин оставил в запасе некоторых лидеров, видимо, держа в голове грядущее противостояние с Парагваем. В резерве оказались и трое легионеров — Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Арсен Захарян. Зато Александр Головин вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой.

А вот вратарская позиция осталась неизменной: место на последнем рубеже привычно занял Матвей Сафонов. В обороне расположились Даниил Хлусевич, Максим Осипенко, Александр Сильянов и Сергей Волков. Тройку хавбеков сформировали Дмитрий Баринов, Даниил Глебов и Антон Миранчук. На острие атаки неожиданно расположился Константин Тюкавин, а с флангов его поддерживали Головин и Иван Обляков.

В свою очередь, Драган Стойкович выбрал смешанный ростер. Мало того что до России не доехал целый ряд звёзд, так в основу не попали Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич и Александр Митрович. Зато в старте оказались сразу три представителя РПЛ — Милан Гайич, Саша Зделар и Страхиня Эракович. А вот Срджан Бабич из «Спартака» остался в резерве.

Несмотря на все опасения, первый тайм получился для хозяев практически идеальным, а план Карпина сработал на 100%. Его подопечные со стартовым свистком судьи забрали мяч под свой контроль. Они выполняли большое количество передач на своей половине в попытке вытянуть соперников на себя и найти свободные зоны. Расчёт был сделан на то, что быстрые и лёгкие Тюкавин, Обляков и Головин будут убегать от мощных защитников.

Однако поначалу это не получалось, форвард «Динамо», например, вовсе не получал пасов. Более того, сербы, воспользовавшись потерей Волкова, провели опаснейший контрвыпад, который завершился слегка неточным выстрелом Андрии Живковича с линии штрафной.

Но едва ли не первая хорошая проникающая передача вперёд закончилась назначением пенальти и удалением. Умница Головин бросил в прорыв Хлусевича, а того откровенно завалил Гайич. Сначала арбитр зафиксировал офсайд. Однако коллеги на VAR внимательно проверили эпизод и выяснили, что положения вне игры не было. Соответственно, нарушитель получил красную карточку. А 11-метровый уверенно реализовал Миранчук. Джордже Петрович даже коснулся снаряда в правом углу, но выручить не сумел.

Забив, россияне заиграли увереннее. Они плели комбинации на чужой половине, пользуясь численным большинством. Очень здорово регулярно подключались вперёд по флангам Хлусевич и Волков, создавая ситуационный перегруз. И уже по истечении получаса данная активность помогла увеличить преимущество. Обляков вынудил оппонента нарушить на себе правила. Головин выполнил прекрасную подачу со стандарта. Тюкавин выиграл борьбу у высокого опекуна и сделал отличную скидку под удар Максиму Осипенко, которому оставалось не промахнуться с линии вратарской. К слову, для него данный гол стал дебютным за сборную.

К чести сербов, даже пропустив дважды, они не опустили рук и незадолго до перерыва завладели инициативой. В качестве же проблемной зоны они выбрали левый край, где Волков далеко не всегда успевал за Филипом Младеновичем. Один из розыгрышей стандартов даже привёл к удару Павловича выше. А на 40-й минуте по-настоящему выручил Сафонов, парировавший выстрел Луки Йовича из центра штрафной.

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Вторая половина получилась для хозяев не менее качественной. Ощущалось, как они буквально получают удовольствие от происходящего. Футболисты группы атаки действовали смело и раскованно, особенно выделялся Головин. Он постоянно появлялся то на одном, то на другом участке поля и находил интересные варианты для продолжения атаки. Его хитрые пасы не раз ставили в тупик защитников. Так, он выполнил отличную скидку на вышедшего на замену Юрия Горшкова, но тот пробил выше. Творили и другие. Например, ещё один резервист — Алексей Миранчук — чуть-чуть не успел за передачей пяткой в исполнении Тюкавина. Насмотревшись на это, Младенович едва не отправил мяч в собственные ворота. Причём подача опять оказалась в активе Головина. Даже обидно, что он не набрал очков.

А на 55-й минуте россияне довели дело до разгрома в ходе эстетской комбинации. И опять же нельзя не выделить тончайшее продолжение от Головина в штрафную на ход Горшкову. Сам Юрий тоже разобрался идеально, выложив снаряд под удар Алексею Миранчуку. А вингер «Аталанты» точно пробил с ходу в касание.

Сербы же выглядели откровенно потерянно. Не помог даже выход на замену Митровича, который запомнился лишь неточным выстрелом из-за пределов штрафной. И только в концовке второй чудо-сейв совершил Сафонов. Он каким-то образом справился с ударом Милинковича-Савича головой в упор с отскоком от газона.

Однако это не идёт ни в какое сравнение с активностью подопечных Карпина. Помогали поддерживать её и своевременные замены. О блестящем выходе Горшкова уже писали. Захарян получил в своё распоряжение всего 25 минут и напомнил о себе отечественным болельщикам. И если бы хавбеку улыбнулась удача, он вполне мог оформить хет-трик. С первым его ударом в дальний справился Петрович. Затем Арсен пробил издали по уходящей траектории, и мяч угодил в перекладину.

Наконец, незадолго до финального свистка Захарян всё же забил выстрелом с дальней дистанции, но арбитры отменили гол из-за офсайда у ещё одного резервиста — Ивана Сергеева. В компенсированное время данный дуэт всё же внёс свои имена в протокол. Захарян выполнил идеальный прострел, а партнёр не промахнулся по пустым воротам с нескольких метров.

Таким образом, сборная России более чем достойно проявила себя на фоне сильного соперника, хотя и играла большую часть противостояния в большинстве. Также удалось взять убедительный реванш за разгром в 2020-м.