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Колосков: задача Карпина — подготовка сборной России к Евро-2028

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Колосков: задача Карпина — подготовка сборной России к Евро-2028
  • РИА Новости

«Контракт должен быть подписан на продолжительное время. Задачей должна стать подготовка команды к чемпионату Европы — 2028», — цитирует Колоскова «Спорт день за днём».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. В настоящий момент он совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Сегодня подопечные Карпина проведут товарищеский матч с командой Сербии. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что РФС проведёт переговоры с Карпиным по новому контракту в мае-июне.

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