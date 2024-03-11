РФС проведёт переговоры с Карпиным по новому контракту в мае-июне

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Ещё не обсуждали, сделаем это в мае-июне. Давайте сперва проведём сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее», — цитирует Дюкова Sport24.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. В настоящий момент он совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков сообщил, что РФС договорился о проведении матча России с Белоруссией в июне.