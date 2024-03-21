РФС сообщил о запуске коллекции повседневных вещей, основной дизайн — приём мяча грудью

В рамках сотрудничества «МегаФон» и Российский футбольный союз (РФС) запускают коллекцию повседневных вещей, которая объединяет в себе узнаваемые образы.

В комплект вошли худи, футболки и шопперы. Заполучить мерч можно будет, поучаствовав в конкурсах в официальной группе РФС в соцсетях либо выиграв в фиджитал-игре на стадионе им. Льва Яшина в дни матчей национальной команды.

Лимитированная коллекция воплощает в себе концепцию следов, символов и знаков, отражающих любовь к футболу и динамичность спортивного мира. Основой дизайна стал приём мяча грудью.

В съёмке приняли участие футболисты сборной России Александр Максименко, Данил Глебов, Антон Миранчук, Андрей Мостовой и Фёдор Чалов.

«Для многих людей футбол является не просто спортом или любимой игрой, но определяет образ и стиль жизни. Именно у таких преданных футболу людей существует запрос не только на привычную атрибутику болельщика, но и на повседневные вещи, которые создают правильные ассоциации и отражают эту их страсть», — заявила заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

Ранее сообщалось, что актёр Милош Бикович нанесёт первый удар по мячу в матче Россия — Сербия.