Вызов Лодыгина, слухи о визите Джоковича и презентация новой формы: как сборная России готовится к товарищеским матчам

Сборная России по футболу начала подготовку к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем. В окончательный состав попали 28 футболистов, в том числе легионеры: Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Александр Головин. Также в последний момент в качестве четвёртого вратаря был вызван восемь лет не получавший приглашений в национальную команду Юрий Лодыгин. Противостояние с латиноамериканцами будет посвящено Дню космонавтики, при этом обе игры хозяева проведут в новой форме, выполненной по мотивам народных сказок.

«Интересно посмотреть на себя на уровне этих коллективов»

Грядущие матчи с Сербией и Парагваем обещают получиться одними из самых интересных с момента отстранения сборной России от международных турниров. Во-первых, удастся с интервалом всего в несколько дней сразиться с сильными соперниками, в том числе из Европы. Во-вторых, встречи пройдут в домашних стенах — на «ВТБ Арене».

На руку Валерию Карпину оказался и перенос тура РПЛ из-за выборов президента страны. У него появилось достаточно времени, чтобы спокойно подготовить подопечных. Большая их часть прибыла в УТБ «Новогорск» 15 марта после кубковых противостояний. Осталось дождаться только легионеров.

Важно, что на этот раз удалось позвать всех сильнейших, в том числе Алексея Миранчука, Арсена Захаряна и Александра Головина. Всего в список попали 28 человек.

«Финальный состав футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор, составлен на основе сыгранных двух туров РПЛ. Если в нём и произойдут изменения, то минимальные. Надеемся, все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут в Новогорск», — объяснил Карпин.

Чуть позже в заявку всё-таки внесли одно изменение, причём невынужденное. Приглашение получил выступающий за «Панатинаикос» Юрий Лодыгин. Наставник вратарей Виталий Кафанов объяснил это тем, что спортсмен в нынешнем сезоне пробился в основу афинян, и желанием лично познакомиться с ним.

Сам 33-летний голкипер стал самым возрастным в нынешнем ростере сборной и не скрывал радости от первого с 2016-го визита в сборную.

«Эмоции прекрасные. Очень приятно, поскольку я уже два года даже не прилетал в Россию, так как играю в Греции. То время, которое было после того, как уехал из России, получилось сложное. Но я набрался ещё больше опыта и рад спустя столько времени вернуться в национальную команду. Для меня это очень важно, ведь я к этому и стремился», — рассказал Лодыгин в интервью пресс-службе РФС.

Чуть раньше Карпин, оценивая уровень оппонентов, выразил уверенность, что болельщики до отказа заполнят трибуны.

«Интересно посмотреть на себя на уровне этих коллективов. Ротация минимальная? Скорее да, чем нет, но сейчас не могу сказать: потребуется изучить физическое состояние подопечных. Уверен, нужно будет выкладываться на двести процентов. Успеют ли все восстановиться ко второму матчу — вопрос, но ротация будет. Внесём изменения, но не такие глобальные», — пообещал специалист.

В заявке соперников тоже оказалось немало представителей РПЛ. Только сербы вызвали троих: Сашу Зделара и Милана Гаича из ЦСКА и Страхиню Эраковича из «Зенита». Компанию им мог составить защитник «Спартака» Срджан Бабич, но он не попал в окончательный ростер.

«Уверен, получится великолепное зрелище. Я убеждён, что на арене будет царить дружеская атмосфера, поскольку мы знаем: сербы и русские — братья, и точно обеспечена прекрасная атмосфера», — выразил надежду Эракович.

Между тем, президент РФС Александр Дюков уже ведёт работу по организации следующих поединков. По его словам, летом национальная команда проведёт два. Один из них — с Белоруссией в Минске. Решение сыграть на выезде менеджер объяснил желанием поддержать соседей и предоставить отечественным болельщикам возможность посетить красивый город. Второй же может состояться уже в России.

Выступление Гагариной и приглашение Пелагеи

Тем временем в столице вовсю идёт подготовка к ближайшим контрольным играм. Особенно любопытную программу придумали к противостоянию с Парагваем. Оно будет посвящено грядущему Дню космонавтики и недавнему 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

Соответствующим образом сформирован список выступающих музыкантов. Так, известная однофамилица первого космонавта в истории Полина Гагарина исполнит хит «Миллион голосов», который спела на конкурсе Евровидение-2015. Также на сцену выйдут группа NLO с композицией «Танцы», MIA Boyka («Гагарин») и группа «Земляне» («Трава у дома»). Что касается гимна страны, его споёт народный артист РФ Василий Герелло, а перед игрой с Сербией — Пелагея.

Не исключено и появление на трибунах другого почётного гостя. По данным «Матч ТВ», встречу с Сербией может посетить Новак Джокович. Сообщается, что якобы он получил соответствующее приглашение от РФС. Более того, первая ракетка планеты снялся с «Мастерса» в Майами, который пройдёт с 20 по 31 марта, и соответственно, освободился на указанную дату.

Однако президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что пока у него нет информации о возможном визите звезды. А источник, близкий к атлету, заверил, что у того вовсе нет подобных планов.

Зато хорошие новости поступили для тех любителей футбола, кто не имеет возможности лично попасть на стадион. До последнего момента оставалось неясным, где организуют трансляции встреч. В итоге обе покажет «Матч ТВ».

«Переговоры действительно получились непростыми, но мы рады, что покажем игры национальной команды и дадим возможность поболеть за неё всей стране в прямом эфире», — сообщил в Telegram-канале генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

«Комментарии Карпина помогли нам довести детали до ума»

Ближайшие игры россияне проведут в новой форме. Она была представлена 10 марта на выставке-форуме «Россия». Пошил амуницию отечественный производитель Jogel.

Компания обратилась к теме народных сказок. Например, домашний комплект выполнен в традиционных красных цветах и посвящён жар-птице. В частности, на нём отпечатан паттерн в виде её сияющих перьев. Выездная — белая — обыгрывает морозные узоры и красоту льда. Карпин остался полностью доволен экипировкой.

«Для футболиста важно, чтобы она оказалась симпатичной, вызывала хорошие эмоции и была по качеству удобная. Думаю, производители полностью справились со всеми заданиями», — отметил тренер.

А руководитель службы маркетинга и коммерции РФС Илья Фимушкин подчеркнул, что совместно с Jogel провели масштабную работу и изготовитель действительно удовлетворил все пожелания.

«Находились в диалоге с 15 брендами, потом этот пул сужался. Кто-то был не готов делать дизайн, кто-то недотягивал по технологиям — абсолютно разные причины. Jogel привёз сумку базовой экипировки: воду лили, мяли, жгли. Поразило то, что и на ней были работающие технологии по влагоотведению, вентиляции, даже качество фурнитуры оказалось дорогим. Мы поняли: если базовая экипировка такого уровня, то всё получится», — отметил функционер.

Наконец, по словам создателя компании Артура Мовсесяна, в процессе изготовления он советовался с Карпиным и он дал несколько грамотных подсказок.

«Коротко, продуктивно и эффективно. Валерий Георгиевич с его богатым опытом выступлений как за национальную команду, так и за клубы помог со своими вводными. Такой всесторонний взгляд на экипировку был очень важен. Его комментарии помогли нам довести детали до ума», — добавил Мовсесян.