РИА Новости: Джокович не приедет на матч сборных России и Сербии

Первая ракетка мира Новак Джокович не посетит товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к сербскому спортсмену. По его данным, Джокович не планирует прилетать в Москву на товарищескую встречу.

Контрольный матч между сборными России и Сербии пройдёт 21 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве. Начало — в 20:00. При этом уже спустя четверо суток подопечные Валерия Карпина померятся силами с национальной командой Парагвая.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Джокович может посетить матч между сборными России и Сербии.