Оздоев — о непопадании в состав сборной России: тренерский штаб лучше знает

Футболист ПАОК Магомед Оздоев прокомментировал непопадание в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

«Тренерский штаб лучше знает, что и как нужно. Я тут не вправе кому‑то что‑то рекомендовать», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

21 марта сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

В текущем сезоне Оздоев сыграл за команду 41 матч, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ПАОК Магомеда Оздоева сыграет с «Брюгге» в 1/4 финала Лиги конференций.