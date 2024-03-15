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Оздоев — о непопадании в состав сборной России: тренерский штаб лучше знает

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Футболист ПАОК Магомед Оздоев прокомментировал непопадание в сборную России на мартовские товарищеские матчи.
Оздоев — о непопадании в состав сборной России: тренерский штаб лучше знает
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Scates - SNS Group

«Тренерский штаб лучше знает, что и как нужно. Я тут не вправе кому‑то что‑то рекомендовать», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

21 марта сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

В текущем сезоне Оздоев сыграл за команду 41 матч, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ПАОК Магомеда Оздоева сыграет с «Брюгге» в 1/4 финала Лиги конференций.

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