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ПАОК Магомеда Оздоева сыграет с «Брюгге» в 1/4 финала Лиги конференций

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В Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
ПАОК Магомеда Оздоева сыграет с «Брюгге» в 1/4 финала Лиги конференций
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Scates - SNS Group

«Олимпиакос» за право выхода в полуфинал турнира сразится с «Фенербахче», «Астон Вилла» выявит сильнейшего в паре с «Лиллем», «Виктория Пльзень» встретится с «Фиорентиной», а ПАОК сыграет с «Брюгге».

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, а ответные — 18 апреля.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах.

Действующим обладателем трофея является «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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