ПАОК Магомеда Оздоева сыграет с «Брюгге» в 1/4 финала Лиги конференций

В Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

«Олимпиакос» за право выхода в полуфинал турнира сразится с «Фенербахче», «Астон Вилла» выявит сильнейшего в паре с «Лиллем», «Виктория Пльзень» встретится с «Фиорентиной», а ПАОК сыграет с «Брюгге».

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, а ответные — 18 апреля.



Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах.

Действующим обладателем трофея является «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.