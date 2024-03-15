«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В 1/4 финала лондонский «Арсенал» сыграет с мюнхенской «Баварией», «Атлетико» проведёт матч с «Боруссией», «Реал Мадрид» встретится с «Манчестер Сити», а ПСЖ — с «Барселоной».

В полуфинале между собой сыграют победители пар «Атлетико» — «Боруссия» / ПСЖ — «Барселона» и «Реал» — «Манчестер Сити»/ «Арсенал» — «Бавария».

Матчи 1/4 финала пройдут 9—10 и 16—17 апреля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» встретится со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.