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Лодыгин поделился эмоциями от возвращения в сборную России после восьмилетнего перерыва

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Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, что чувствует после возвращения в состав сборной России по футболу.
Лодыгин поделился эмоциями от возвращения в сборную России после восьмилетнего перерыва
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Эмоции от попадания в список сборной России? Ну конечно, положительные. Рад после восьми лет вернуться в сборную, для меня это очень важно, я к этому и стремлюсь», — заявил Лодыгин в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Лодыгин известен по выступлениям за российские «Зенит» и «Арсенал», турецкий «Газишехир» и греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос». За сборную России вратарь дебютировал 19 ноября 2013 года, после чего провёл за неё 11 матчей. В последний раз он защищал её цвета в товарищеском матче с Чехией (1:2) в июне 2016-го.

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