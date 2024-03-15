Акинфеев: по словам Гинера, по мне не было ни одного предложения из Европы и России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что за свою карьеру ни разу не думал об уходе из армейской команды.

«Нет (не думал об уходе из ЦСКА. — RT). Все знают, что по мне даже ни одного предложения не было, по словам Евгения Ленноровича (Гинера), — ни из Европы, ни из России», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Также Акинфеев скептически оценил заявления главного тренера сборной России Валерия Карпина, выступающего за отъезд отечественных футболистов в Европу.

«Если есть предложение — пусть уезжают. Но я что-то не вижу, чтобы у кого-то куча вариантов была. Надо наш футбол развивать, а потом об остальном думать. Раньше академии работали замечательно, сборная России была на шестом месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение — произошёл провал», — добавил Акинфеев.

Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 757 матчах, в которых пропустил 683 мяча. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Ранее Акинфеев вспомнил моменты, когда его жизнь находилась под угрозой.