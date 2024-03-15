Голкипер ЦСКА Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за жизнь

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил моменты, которые могли угрожать его жизни.

«Один раз мне было страшно за жизнь, когда мы в Испании летали на парашюте, который к катеру привязан. У меня стропы запутались, мог упасть, удариться о воду. Наверное, разбился бы. А так, конечно, когда летали с ЦСКА на ЯК-42 Весь самолёт орал, молился», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 19 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и семь раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Акинфеев прокомментировал восьмое место армейского клуба перед зимним перерывом.