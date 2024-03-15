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Акинфеев ― о восьмом месте ЦСКА: клуб с такой историей не должен быть так низко

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал восьмое место армейского клуба перед зимним перерывом.
Акинфеев ― о восьмом месте ЦСКА: клуб с такой историей не должен быть так низко
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Восьмое место перед зимним перерывом — это антирекорд. До этого сезона ниже пятого места мы перед перерывом не падали. Понимали, что восьмое место — это не уровень ЦСКА. Когда ты надеваешь форму топ-клуба, должен быть на две головы легче, выше, прыгучее. Клуб с такой историей не должен опускаться так низко», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 19 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и семь раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

ЦСКА с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. 

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сообщил, что пока рано предполагать, какое место займёт армейский клуб по итогам текущего сезона.

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