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Чалов: пока рано говорить, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сообщил, что пока рано предполагать, какое место займёт армейский клуб по итогам текущего сезона.

«Конечно, всегда хочется чаще играть и меньше готовиться. В паузу на сборные у команды будет микросбор. Все футболисты хотят играть. Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона, чтобы я был доволен. Выше «Зенита»? Пока рано», — цитирует Чалова «Чемпионат».

ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 2:0.

В текущем сезоне ЦСКА набрал 32 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. 

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об интересе к форварду Чалову.

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