Чалов: пока рано говорить, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сообщил, что пока рано предполагать, какое место займёт армейский клуб по итогам текущего сезона.

«Конечно, всегда хочется чаще играть и меньше готовиться. В паузу на сборные у команды будет микросбор. Все футболисты хотят играть. Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона, чтобы я был доволен. Выше «Зенита»? Пока рано», — цитирует Чалова «Чемпионат».

ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 2:0.

В текущем сезоне ЦСКА набрал 32 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об интересе к форварду Чалову.