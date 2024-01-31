«К этому матчу РФС подготовится ещё лучше, чем к Камеруну»: сборная России в марте встретится с командой Сербии

Сборная России по футболу 21 марта впервые с начала СВО проведёт товарищеский матч с командой из Европы. В пресс-службе национального коллектива официально подтвердили визит в Москву сборной Сербии. Этот спарринг, по мнению Валерия Непомнящего, станет настоящим праздником для болельщиков, как и прошлогодний поединок с Камеруном, а его качественная организация упростит РФС поиск соперников для подопечных Валерия Карпина. В свою очередь, Евгений Алдонин выразил надежду, что это противостояние послужит толчком к возвращению страны на европейскую футбольную арену.

В Telegram-канале сборной России по футболу официально подтвердили планы по проведению товарищеского матча с национальной командой Сербии, который анонсировался ещё в конце декабря. «Ждём дружеской встречи с братьями», — говорится в сообщении. Спарринг состоится ровно через 50 дней, 21 марта, на стадионе московского «Динамо».

Как сообщали в РФС, соответствующее разрешение на проведение поединка получено от УЕФА. «Это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20 декабря послали заявку, и перед началом исполкома РФС нам её утвердили», — цитировал генерального секретаря организации Максима Митрофанова «РБ Спорт».

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Кроме того, на днях в интервью The Guardian глава УЕФА Александер Чеферин также высказался по поводу товарищеского матча между Россией и Сербией. По его словам, нет никакой проблемы в том, что молодые люди хотят играть в футбол, а что-либо запрещать не в юрисдикции его организации.

Причём на товарищескую встречу в столицу планируется пригласить не только сербскую сборную, но и бывших игроков национальной команды, а также первую ракетку мира Новака Джоковича. Позвать в Москву теннисиста лично пообещал глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Надо отметить, что это уже вторая попытка РФС провести контрольный матч с коллективом из Европы. Первую предприняли в конце 2022 года. Тогда подопечные Валерия Карпина готовились сыграть в Санкт-Петербурге с Боснией и Герцеговиной. Однако встреча, также согласованная с УЕФА, в итоге не состоялась, поскольку против поездки в Россию выступили некоторые футболисты. В частности, активно высказывался бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич.

В этот раз повторения подобной истории произойти не должно, поскольку сербы с пониманием относятся к сложившейся политической ситуации, хотя практически вся сборная состоит из футболистов, представляющих европейские чемпионаты.

«Так, как сейчас поддерживает нашу страну Сербия, не поддерживает ни одна другая страна. И я уверен: если кто-то и не захочет приехать, то это будет только одно отдельное лицо. А в целом ничего подобного опасаться не стоит», — заявил в разговоре с RT тренер Гаджи Гаджиев.

Предстоящая встреча, безусловно, будет полезна для подопечных Карпина. В рейтинге ФИФА коллектив Драгана Стойковича занимает 34-е место. Друг с другом команды встречались шесть раз, в основном это были контрольные матчи. Однако в последний раз в рамках группового этапа Лиги наций в ноябре 2020-го сборная России под руководством Станислава Черчесова уступила сопернику со счётом 0:5. Из того состава в национальный коллектив продолжают вызываться братья Миранчуки, Далер Кузяев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия. Поэтому можно говорить и о желании ряда футболистов взять реванш за то обидное поражение.

По словам бывшего полузащитника ЦСКА Евгения Алдонина, предстоящее противостояние должно стать не менее интересным для болельщиков, чем матч с Камеруном.

«Сербия — отличный соперник, тем более у нас уже был неплохой оппонент в лице Камеруна, возможно, без суперзвёзд, но тем не менее. Если сербы смогут привезти свой сильнейший состав, это будет очень хороший матч для нашей сборной и её болельщиков. Мне бы очень хотелось, чтобы этот матч послужил толчком к возвращению на европейскую футбольную арену. Но только время покажет, как всё будет в дальнейшем», — заявил Алдонин.

Рассуждая о мартовском матче, вспомнил спарринг с Камеруном и тренер Валерий Непомнящий.

«Несомненно, сборная Сербии — крутой соперник для нас, её футболисты выступают в серьёзных клубах и лигах. Как мне кажется, эта игра станет неким праздником. Я сразу же вспоминаю матч против Камеруна, который был очень здорово организован, и считаю, что к этой встрече РФС подготовится ещё лучше», — отметил собеседник RT.

Также, по мнению тренера, проведение этой встречи поможет РФС в дальнейшем успешно договариваться о матчах со странами БРИКС. По информации СМИ, в настоящее время ведутся переговоры с командами из Латинской Америки.

«Изменит ли этот матч отношение к нашему футболу в мире в случае его успешного проведения? Как вы правильно отметили, тут есть политический аспект. К сожалению, мы сейчас с трудом находим соперников, но, с другой стороны, эта встреча должна помочь нам со странами БРИКС, к которым мы всё ближе и ближе, а также с государствами Африки и Латинской Америки», — объяснил Непомнящий.

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При этом ранее звучало достаточно критики в адрес РФС за выбор соперников сборной России. Многие считали, что лучше не играть вообще, чем встречаться с азиатскими командами. Однако Таджикистан и Узбекистан, с которыми подопечные Карпина в конце 2022 года сыграли вничью (0:0), в текущем розыгрыше Кубка Азии уже дошли до 1/4 финала.

«Часть критики, которая поступала в адрес сборной России за игру в товарищеских матчах с командами Узбекистана и Таджикистана, была от людей с чрезмерными амбициями. Действительно, футбол развивается во всём мире, и это знают все. Лично мои ожидания связаны с воспоминаниями из прошлого. Но сегодня это всё не соответствует реальности, и переоценка собственных возможностей налицо. Посмотрите выступления наших команд в еврокубках, когда мы там играли. Были сезоны, когда одерживалась всего одна победа, условно говоря», — заявил Гаджиев.

А по словам Непомнящего, сборная России пока находится не на том уровне, чтобы смотреть свысока на какие-либо команды.

«Условный Таджикистан отличается по уровню от Сербии или Камеруна, но всё равно он представляет собой определённую серьёзную силу. Про Узбекистан я даже не говорю, они всегда котируются в своём регионе. Таджики впервые прошли до такой стадии, с чем я их искренне поздравляю!» — добавил тренер.