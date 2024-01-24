Глава УЕФА Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России
- РИА Новости
По информации The Telegraph, функционер рассматривает такой вариант из-за желания смягчить наказание для российских детей, которые «не должны нести ответственность за то, в чём не виноваты».
Словенец добавил, что отстранение взрослых команд не будет снято до завершения СВО.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.