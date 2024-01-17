РФС пригласит Джоковича на матч между сборными России и Сербии

Первую ракетку мира серба Новака Джоковича пригласят на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.

«Мы активно готовимся к матчу с Сербией и собираемся подарить болельщикам двух стран праздник. Планируем пригласить не только Джоковича, а также Красича, Видича, Ивановича», — заявил директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин.

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее исполнительный директор «Црвены звезды» Звездан Терзич высказался о возможном переходе нападающего Османа Букари в «Краснодар».