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РФС пригласит Джоковича на матч между сборными России и Сербии

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Первую ракетку мира серба Новака Джоковича пригласят на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.
РФС пригласит Джоковича на матч между сборными России и Сербии
  • AP
  • © Andy Wong

«Мы активно готовимся к матчу с Сербией и собираемся подарить болельщикам двух стран праздник. Планируем пригласить не только Джоковича, а также Красича, Видича, Ивановича», — заявил директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин.

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее исполнительный директор «Црвены звезды» Звездан Терзич высказался о возможном переходе нападающего Османа Букари в «Краснодар».

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