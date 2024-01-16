«Црвена звезда» готова отпустить Букари в «Краснодар» за €10 млн
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«Предложение «Краснодара» в размере €8 млн? Мы готовы отпустить Букари за сумму не менее €10 млн», — цитирует Терзича «Спорт-Экспресс».
Как сообщает Mondo, сербский клуб устраивает предложение «Краснодара», однако он ещё не дал ответ, так как Букари выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы.
В текущем сезоне 25-летний ганец провёл за «Црвену звезду» 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ранее агент Алонсо сообщил, что футболист не покинет «Краснодар» до конца сезона.