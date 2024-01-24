Жена Карпина сообщила, что летом вместе с детьми переедет в Эстонию

Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина рассказала, что переедет вместе с детьми в Эстонию.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живёт в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», — написала Карпина в социальных сетях.

5 ноября 2022 года Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России пробилась в стыки чемпионата мира — 2022, но ФИФА отстранила команду от участия в турнире. Также россиянин тренирует «Ростов».

Ранее сообщалось, что Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт Карпин.