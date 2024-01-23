Карпов: Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт Карпин

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Ростове».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Сутормин хочет перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона, при этом на футболиста рассчитывает Карпин.

Как сообщает Sport24, Сутормин может покинуть «Зенит» этой зимой.

По информации источника, к хавбеку сине-бело-голубых проявляют интерес четыре клуба РПЛ: ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Сутормин в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.