«Чемпионат»: «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн

Санкт-петербургский «Зенит» предложил защитнику московского «Локомотива» и сборной Армении по футболу Наиру Тикнизяну контракт с зарплатой около €1,2 млн в год.

Как сообщает «Чемпионат», предложенная сине-бело-голубыми зарплата вдвое превышает ту сумму, которую 24-летний игрок получает в московском клубе.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Локомотиву» €8 млн плюс бонусы за Тикнизяна.