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Сын Фабио Капелло заверил, что отцу нравилось в России

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Пьер Филиппо Капелло, сын бывшего тренера сборной России по футболу Фабио Капелло, заявил, что отцу нравилось время, проведённое в России.
Сын Фабио Капелло заверил, что отцу нравилось в России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Ему нравилось время, проведённое в России. Он любил российские города. Он проводил много времени в Москве. И он, и моя мама до сих пор вспоминают те дни как прекрасные и счастливые. Он любил людей, болельщиков, искусство и культуру», — заявил Пьер РИА Новости.

По его словам, у Фабио были прекрасные отношения с игроками и персоналом сборной, а также с людьми, с которыми они встречались в Российском футбольном союзе. 

16 января специалист заявил, что руководство «Ромы» неуважительно поступило с Жозе Моуринью, уволив его с поста главного тренера римского клуба, и вспомнил, что подобное произошло с ним в России.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда не вышла из группы на чемпионате мира 2014 года, набрав два очка в трёх матчах.

Ранее Капелло отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

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