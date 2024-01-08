Капелло — о Беккенбауэре: он был великим игроком и прекрасным руководителем

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Он был великим игроком, который выиграл два «Золотых мяча», а также прекрасным руководителем!» — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее в УЕФА выступили с заявлением в связи со смертью Беккенбауэра.