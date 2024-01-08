В УЕФА выступили с заявлением в связи со смертью Беккенбауэра

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Беккенбауэр, один из величайших сыновей европейского футбола, скончался в возрасте 78 лет. «Дер Кайзер» был выдающимся игроком, успешным тренером и популярным экспертом, который сформировал немецкий футбол как никто другой», — говорится в сообщении.

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни экс-игрок ЦСКА Шершун.