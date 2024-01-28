Колосков считает, что президент УЕФА хочет вернуть российский футбол на международную арену

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о словах главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.

«Россия — Сербия — это товарищеский матч. Никакого отношения к тем ограничениям, которые были введены, этот случай не имеет. То, что Чеферин лишний раз подтвердил, это хорошо. Это свидетельствует о том, что у него есть настрой при первой возможности вернуть российский футбол на международную арену», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Баринов считает сборную Сербии по футболу суперсоперником для России.