Баринов считает сборную Сербии по футболу суперсоперником для России
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«Соперник — супер! Главное, чтобы всё получилось и никто не отказался с нами играть. Это хороший соперник, участник чемпионата мира, футболисты топовые, поэтому будет супер. Там много футболистов хорошего уровня из европейских команд, будет интересно», — приводит слова Баринова ТАСС.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.
Ранее сообщалось, что РФС планирует провести более восьми матчей для сборной России в 2024 году.