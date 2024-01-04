РФС планирует провести более восьми матчей для сборной России в 2024 году
«Планируем два матча сыграть в марте, два-три — в июне. Дальше также есть определённые наметки — на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше», — цитирует Митрофанова ТАСС.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.
Ранее в сборной Сербии сообщили, что матч с Россией пройдёт в Москве 21 марта.