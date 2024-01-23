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«РБ Спорт»: сборная России по футболу может сыграть с командой из Латинской Америки

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Сборная России по футболу в марте может сыграть два товарищеских матча в Москве.
«РБ Спорт»: сборная России по футболу может сыграть с командой из Латинской Америки
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», одна из предстоящих встреч может состояться 25-го числа на стадионе московского «Динамо» с командой из Латинской Америки.

По информации источника, переговоры с латиноамериканской командой продолжаются.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) объявил о товарищеской игре со сборной Сербии 21 марта.

Ранее сообщалось, что РФС пригласит сербского теннисиста Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.

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