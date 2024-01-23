«РБ Спорт»: сборная России по футболу может сыграть с командой из Латинской Америки
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», одна из предстоящих встреч может состояться 25-го числа на стадионе московского «Динамо» с командой из Латинской Америки.
По информации источника, переговоры с латиноамериканской командой продолжаются.
Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) объявил о товарищеской игре со сборной Сербии 21 марта.
Ранее сообщалось, что РФС пригласит сербского теннисиста Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.