Разгром по всем статьям: сборная России по футболу забила восемь мячей команде Кубы

Сборная России по футболу разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче на «Волгоград Арене» в присутствии почти 41 тыс. зрителей. Подопечные Валерия Карпина забили восемь безответных мячей и добились одной из самых крупных побед в истории сборной. В первом тайме гостей огорчили Александр Головин, Иван Обляков и Антон Миранчук. После перерыва дебютными голами отметились Александр Сильянов, Данил Пруцев и Никита Кривцов. Также отличились вышедшие на замену Александр Соболев и Андрей Мостовой. А вот Сергей Пиняев в концовке не реализовал пенальти. Соперники же не нанесли ни одного удара в створ ворот Матвея Сафонова.

Выбор соперников для сборной России по футболу в последнее время вызывает вопросы. Увы, далеко не всегда удаётся договориться с командами уровня Камеруна. Чаще приходится встречаться с уступающими в классе оппонентами. Однако приезд кубинского коллектива в Волгоград всё равно удивил болельщиков. «Карибские львы» занимают лишь 169-е место в рейтинге ФИФА и только раз в своей истории принимали участие в чемпионате мира.

Более того, по приезду в Россию они столкнулись с серьёзными сложностями. Выяснилось, что бутсы гостей с короткими шипами просто не подходят для натурального газона, да ещё и в условиях повышенной влажности. К счастью, в РФС оперативно решили проблему, закупив в одном из местных спортивных магазинов подходящую обувь.

В Волгограде приезд подопечных Валерия Карпина всё равно вызвал аншлаг. Даже на открытой тренировке собралось 500 человек. А саму встречу, по данным РФС, посетили 40,7 тыс. болельщиков. Едва ли кубинцы когда-либо играли в такой атмосфере. Да и наставник отечественной дружины признался, что для футболистов возможность выйти на практически заполненный стадион станет дополнительной мотивацией.

«Для ребят важно сыграть, во‑первых, в России, во‑вторых, при своих поклонниках. Это придаёт ответственности и сил. Встреча с Камеруном — лишнее тому подтверждение. Понятно, что уровень соперника был другой. Если не лукавить, то не будем говорить, что Куба — это равнозначная Камеруну сборная», — подчеркнул тренер.

В итоге он с первых минут выставил состав, максимально приближенный к оптимальному. На последнем рубеже расположился Матвей Сафонов. Четвёрку защитников сформировали Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Максим Осипенко и Сергей Волков. Тройку хавбеков составили Антон Миранчук, Далер Кузяев и Даниил Глебов. А Фёдора Чалова в атаке с флангов поддерживали Иван Обляков и Александр Головин. К слову, именно последний получил капитанскую повязку.

С первых же мгновений стало понятно, что разница в классе между сторонами очень велика. Россияне сходу забрали мяч под свой контроль и обосновались на чужой половине. А при потере сразу включали высокий прессинг и возвращали себе владение, не давая кубинцам ни секунды передышки.

Большая часть атак шла через правый фланг, где регулярно высоко поднимался Волков. А вот Сильянов на противоположном краю действовал не так смело. Вместе с защитником «Краснодара» комбинации плели Обляков, Чалов и Кузяев. Далер в том числе отличными пасами из глубины начинал наступление.

Но ярче всех смотрелся Головин. Ощущалось, что он очень соскучился по сборной и подобной атмосфере. Хавбек смело брал игру на себя и всегда находил интересные решения. На левом фланге он буквально затерзал Фабьяна Глоора и почти не допускал ошибок. Футболист «Монако» был также крайне нацелен на гол. Уже в дебюте он нанёс несколько ударов, но им не хватило точности.

И когда стало казаться, что хозяевам непросто будет распечатать ворота гостей, счёт оказался открыт. Причём сделать это удалось в переходной фазе. «Карибские львы» организовали редкий контрвыпад и допустили потерю на чужой половине. Подопечные Карпина мгновенно этим воспользовались. И вновь великолепно всё сделал Головин. Получив передачу от Облякова в штрафной, он не пожадничал и вернул ему мяч, а хавбеку оставалось не промахнуться в касание. Таким образом, он отличился во втором подряд матче за сборную.

По истечении получаса мастерство этого дуэта помогло отечественному коллективу удвоить преимущество. Головин отдал пас слева в центр Облякову, а тот в касание бросил его в прорыв. Полузащитник же уверенно отправил мяч под опорную вратарю.

А третий гол стал следствием ошибки голкипера оппонентов, который возле собственной штрафной подарил мяч Чалову. К чести форварда, он не стал бить сам, а ассистировал Миранчуку, который записал себе в актив третий гол за национальную команду в 2023-м. Огорчить Райко Аросарену вполне мог и Кузяев, но вратарь чудом справился с его выстрелом в упор.

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В перерыве Карпин убрал Миранчука, Кузяева и Головина и бросил в бой вместо них Сергея Пиняева, Никиту Кривцова и Данила Пруцева. Таким образом, почти полностью изменилась линия полузащиты. Но это не сказалось на игре хозяев негативно. Молодые хавбеки «Краснодара» и «Спартака» неплохо конструировали атаки.

Следующего гола пришлось ждать недолго, причём забил футболист, от которого этого не ждали — Сильянов. Он прибежал в чужую штрафную и, воспользовавшись скидкой Чалова, поразил чужие ворота. Жаль только сам Фёдор отличиться в этом матче не сумел, ограничившись двумя ассистами. Вскоре он был заменён на Александра Соболева. Появились на поле и Александр Черников с Андреем Мостовым.

Лучше всех вошёл в игру последний. Не успел вингер «Зенита» выйти, как вынудил ошибиться Аросарену. Под его прессингом голкипер подарил мяч форварду «Спартака», а тот забросил снаряд в пустые ворота. Далее Мостовой, протащив мяч по правому краю до лицевой, выполнил отличный прострел на Пруцева, который не имел права промахнуться. После этого тренерский штаб гостей даже произвёл рокировку вратаря, предоставив практику Исмелю Моргадо.

Он недолго оставался «сухим». Вскоре Кривцов красиво обыграл в штрафной защитника и мощным ударом не оставил шансов резервисту. К слову, он, как и Пруцев с Сильяновым, отметился дебютным голом за сборную. Но только Никита забил в первом же матче. А точку в поединке, что вполне справедливо, поставил Мостовой. Моргадо зачем-то принялся обыгрывать Соболева, потерял мяч и лишь наблюдал за тем, как полузащитник на дальней штанге спокойно замыкает прострел нападающего.

Единственной ложкой дёгтя оказался нереализованный в концовке пенальти. Причём заработал его тоже Соболев. Но исполнить стандарт взялся Пиняев, который по сравнению с партнёрами был совсем незаметен. Сергей пробил в правый нижний от себя угол, но вратарь угадал направление выстрела и в красивом прыжке выручил «Карибских львов».

Таким образом, он лишил сборную России возможности повторить самый крупный разгром в истории. В 2019-м в рамках квалификации Евро-2020 отечественный коллектив под руководством Станислава Черчесова забил девять безответных мячей в ворота Сан-Марино. Зато состоялся своеобразный ремейк противостояния СССР и Кубы на Олимпийских играх-1980 в Москве. Тогда пути команд пересеклись на групповом этапе, и советская дружина победила с аналогичным счётом.