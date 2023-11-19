«Делаем акцент на своей игре»: сборная России по футболу провела заключительную тренировку перед матчем с Кубой

Сборная России провела тренировку на запасном поле «Волгоград Арены» перед товарищеским матчем с командой Кубы. За занятием национального коллектива следило 500 детей, которые затем получили автографы любимых футболистов и смогли с ними сфотографироваться. Большое количество зрителей ожидается и в понедельник, 20 ноября. По информации РФС, на игру уже продано 37 тыс. билетов. При этом, как отметил Валерий Карпин, все 24 спортсмена здоровы, а на поле выйдет примерно такой же состав, что и в матче с Камеруном.

Уже в понедельник, 20 ноября, сборная России по футболу проведёт в Волгограде товарищеский матч с командой Кубы. На протяжении недели подопечные Валерия Карпина тренировались в Новогорске, и за это время в составе команды произошли изменения.

Изначально тренерский штаб вызвал 29 игроков, однако из-за травм присоединиться к коллективу не смогли полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв. 13 ноября в расположение своих клубов вернулись Руслан Литвинов, Антон Зиньковский и Даниил Уткин. Остальные футболисты готовились в общей группе и в итоге все они отправились в город-герой.

Также по теме В усечённом составе: сборная России лишилась пятерых футболистов перед товарищеским матчем с Кубой Сборная России по футболу в усечённом составе начала подготовку к товарищескому матчу с командой Кубы. В первый же день сборов стало...

Перед вылетом Карпин принял участие в съёмках проморолика. Пресс-служба РФС снова решила обыграть песню «Валера». На этот раз наставник заходит в кубинский ресторан и включает российскую композицию вместо латиноамериканских мотивов.

«Как всегда заставили, можно сказать нагнули», — объяснил своё появление в видео наставник.

В аэропорту Волгограда национальный коллектив встречали очень тепло, с большим караваем. А утро воскресенья началось для сборной России с посещения мемориального комплекса «Родина-мать» на Мамаевом кургане, где спортсмены возложили цветы к Вечному огню.

«Эмоции очень странные. Знаем, что здесь была кровопролитная война. Почтили память погибших», — признался полузащитник Иван Обляков.

А Карпин отметил, что ранее посещал Мамаев курган, однако ощущения в этом месте каждый раз испытывает разные.

«Наверное, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Поэтому в первую очередь тебя переполняет чувство уважения, когда стоишь у Вечного огня и смотришь на фамилии, написанные там. Конечно, и раньше бывал там, ещё выступая за «Спартак». Но эмоции меняются из-за возраста. Это как с ребёнком. Одно дело, когда он у тебя появится в 30 лет, а другое — в 50», — объяснил наставник.

Необычно для национальной команды прошла и предыгровая тренировка. За занятием на запасном поле «Волгоград Арены» следили порядка 500 детей. Все желающие по его окончании смогли получить автографы и сфотографироваться с футболистами.

«Непривычно работать при таком скоплении народа. Видно, что интерес к сборной в городе есть. Надеюсь, на матче стадион также будет заполнен, придёт много болельщиков», — подчеркнул Карпин.

Погода в Волгограде была не так приветлива к футболистам, как организаторы. Во время тренировки поднялся сильный шквалистый ветер. Он сдувал не только мячи в полёте, но и предметы с газона.

«Если на матче будет так же, как сегодня, придётся тяжело. Потому что мяч меняет направление. Я надеюсь, что на стадионе завтра всё-таки такого мы не увидим», — отметил Карпин.

Что касается состава на встречу с Кубой, по словам наставника, он будет приближен к тому, который выходил на поле во встрече с Камеруном, а отталкиваться национальная команда будет в первую очередь от своей игры.

«Лионеля Месси, Криштиану Роналду или условного Луки Модрича у Кубы нет. Готовились не к отдельным фамилиям, а в целом, смотрели, как пытается действовать соперник. Однако, повторюсь, во всех матчах, даже с Камеруном, больше делаем акцент на своих действиях, чем на оппоненте. Поэтому не стал бы никого отмечать, а больше сосредоточил внимание на наших футболистах», — подчеркнул специалист.

В то же время и в российском коллективе Карпину пока сложно назвать лидеров. По его словам, на фоне остальных выделяются легионеры Александр Головин и Далер Кузяев.

«Но не могу сказать, что они единственные. У нас есть ребята, не игравшие на чемпионатах мира и Европы, но сейчас составляют костяк», — отметил наставник.

По словам нападающего Фёдора Чалова, Головин после тренировок старается давать советы партнёрам по команде.

«Он с позиции опыта может где-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые он видит по-своему, видит, где можно прибавить. Не только мне, вообще всем ребятам», — объяснил форвард ЦСКА.

Карпин, к слову, не боится потерпеть в понедельник поражение. По его словам, он уже привык к тому, что национальную команду постоянно критикуют. Однако на предложение выйти на поле, как накануне сделал главный тренер «Динамо» Марцел Личка в спарринге с 2Drots, ответил отказом.

«Нет, сам не готов. Максимум могу Виктора Онопко отправить», — пошутил специалист.

Причём, как выяснилось, за товарищеские матчи, которые проходят с февраля 2022 года, отечественные футболисты не получают премиальных. Но по мнению Карпина, финансовая мотивация вряд ли повлияет на выступление коллектива.

«Если РФС захочет порадовать спортсменов, то хорошо. Мы отказываться точно не будем», — добавил специалист.

Сами футболисты обещают показать в Волгограде хорошую игру. Тем более что по состоянию на воскресенье на трибуны уже продано 37 тыс. билетов. И по словам Облякова, всегда хочется порадовать болельщиков.

«Если победить крупно, то вообще отлично. На каждую встречу выходим предельно мотивированными», — добавил полузащитник.

Впрочем, и кубинцы планируют дать бой подопечным Карпина. Главный тренер соперника Юниэлис Кастильо заявил, что команда была готова к непростым погодным условиям и достаточно утеплилась, а также изучила оппонента.

«В составе сборной России много молодых игроков. Их сильные стороны — владение мячом и действия в защите. Мы будем счастливы победить. Это особенная команда. Участник чемпионата мира и Европы. Это может быть удивительный момент», — признался специалист.