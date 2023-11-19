Сербия сыграла вничью с Болгарией и вышла на Евро-2024
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Встреча завершилась со счётом 2:2.
В составе болгарской команды мячи забили Георги Русев (59-я минута) и Кирилл Десподов (69-я). У сербской сборной отличились Милош Велькович (17-я) и Срджан Бабич (82-я).
Сербия набрала 14 очков и занимает второе место в группе G. На счету Болгарии четыре очка и шестая позиция.
Ранее игроки сборной Чехии по футболу Якуб Брабец, Ян Кухта и Владимир Цоуфал покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба.