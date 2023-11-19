Сербия сыграла вничью с Болгарией и вышла на Евро-2024

Сербия и Израиль не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе болгарской команды мячи забили Георги Русев (59-я минута) и Кирилл Десподов (69-я). У сербской сборной отличились Милош Велькович (17-я) и Срджан Бабич (82-я).

Сербия набрала 14 очков и занимает второе место в группе G. На счету Болгарии четыре очка и шестая позиция.

Ранее игроки сборной Чехии по футболу Якуб Брабец, Ян Кухта и Владимир Цоуфал покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба.