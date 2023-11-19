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Три футболиста сборной Чехии отстранены из-за похода в ночной клуб

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Игроки сборной Чехии по футболу Якуб Брабец, Ян Кухта и Владимир Цоуфал покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба.
Три футболиста сборной Чехии отстранены из-за похода в ночной клуб
  • Gettyimages.ru
  • © Mateusz Slodkowski /

«Три игрока в субботу вечером фундаментально нарушили внутренние правила команды», — сообщается на странице сборной Чехии в социальной сети X.

Как сообщает Sport.cz, футболистов чешской сборной вместе с членом исполкома Футбольной ассоциации Чехии Томашем Нойманном сфотографировали в ночном клубе в центре Оломоуца менее чем за двое суток до матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Молдавии.

По информации источника, игроки употребляли алкоголь и находились в клубе до утра.

Встреча между Чехией и Молдавией состоится в понедельник, 20 ноября. Игра пройдёт на стадионе Андрув в Оломоуце и начнётся в 22:45 мск.

Ранее защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян взял на себя вину за непопадание национальной команды на Евро-2024.

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