Карпин: премирование игроков сборной не повлияло бы на их мотивацию
- РИА Новости
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«Вы считаете, что за какую-то сумму будут рисковать, чтобы получить травму? Здоровье не купишь. Смысла не видишь в этом. Захочет Российский футбольный союз — окей. Я думаю, что премирование футболистов не повлияло бы на мотивацию», — цитирует Карпина ТАСС.
20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.
После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.
Ранее главный тренер сборной Кубы по футболу Юниелис Кастильо заявил, что у национальной команды России есть все шансы выступить на Золотом кубке КОНКАКАФ.