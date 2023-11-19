Карпин: премирование игроков сборной не повлияло бы на их мотивацию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с Кубой выразил мнение, что премирование футболистов российской команды не повлияло бы на их мотивацию.

«Вы считаете, что за какую-то сумму будут рисковать, чтобы получить травму? Здоровье не купишь. Смысла не видишь в этом. Захочет Российский футбольный союз — окей. Я думаю, что премирование футболистов не повлияло бы на мотивацию», — цитирует Карпина ТАСС.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее главный тренер сборной Кубы по футболу Юниелис Кастильо заявил, что у национальной команды России есть все шансы выступить на Золотом кубке КОНКАКАФ.