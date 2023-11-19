Тренер сборной Кубы заявил, что команда России может выступить на Кубке КОНКАКАФ

Главный тренер сборной Кубы по футболу Юниелис Кастильо заявил, что у национальной команды России есть все шансы выступить на Золотом кубке КОНКАКАФ.

«У России есть все шансы принять участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. В следующем розыгрыше Катар будет приглашённой страной. Может, европейские сборные тоже могли бы участвовать», — цитирует Кастильо РИА Новости.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Следующий Золотой кубок Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) состоится в 2025 году.

Ранее Кастильо ответил на вопрос о желании работать в России.