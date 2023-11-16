В усечённом составе: сборная России лишилась пятерых футболистов перед товарищеским матчем с Кубой

Сборная России по футболу в усечённом составе начала подготовку к товарищескому матчу с командой Кубы. В первый же день сборов стало известно, что Дмитрий Баринов, Антон Зиньковский, Даниил Уткин, Руслан Литвинов и Андрей Лунёв из-за повреждений не смогут помочь партнёрам. При этом главный тренер Валерий Карпин не стал вызывать им на замену других игроков, а также объяснил, почему в состав не попали Константин Тюкавин, Михаил Игнатов и Зелимхан Бакаев.

20 ноября на «Волгоград Арене» сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы, с которой её пути ещё ни разу не пересекались. Изначально для подготовки к этой встрече Валерий Карпин вызвал 29 футболистов, но до базы в Новогорске доехали не все. От посещения тренировочного сбора пришлось отказаться сразу нескольким спортсменам, причём всем — по медицинским причинам.

Ещё двое суток назад старший врач Владимир Хайтин сообщил, что сборная недосчиталась пятерых человек, причём трое из них были возвращены в расположение клубов прямо из Новогорска. Речь идёт о хавбеках «Спартака» Руслане Литвинове и Антоне Зиньковском (причиной стало их «хроническое перегрузочное состояние»), а также о полузащитнике «Ростова» Данииле Уткине, подхватившем ОРВИ. Помимо прочего, не доехали до национальной команды опорник «Локомотива» Дмитрий Баринов и голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв. Правда, в их случае поначалу обошлись без подробностей, ограничившись формулировкой «по медицинским показаниям».

Впоследствии отсутствие ряда исполнителей прокомментировал и Валерий Карпин, также напомнивший о Данииле Фомине, не брать которого обратилось руководство «Динамо». По его словам, все они испытывали проблемы со здоровьем ещё перед стартом 15-го тура чемпионата России.

«Уткин выходил на матч со «Спартаком» приболевшим. Фомин, Литвинов и Зиньковский — та же история. У Зиньковского и Литвинова есть хронические травмы. Да, к официальным встречам их готовят», — цитирует наставника «Чемпионат».

В целом состав и без этого был достоин обсуждения. Взять хотя бы отсутствие Константина Тюкавина, отметившегося голами в четырёх последних матчах во всех турнирах. Зато присутствовал Александр Соболев, в последнее время не пользующийся доверием Гильермо Абаскаля. И не без причины. В РПЛ форвард последний раз забивал 20 августа, после чего не смог отличиться в восьми встречах подряд.

«Он в сборной был и есть, знает все требования. Нужен большой нападающий. Говорим о четырёх форвардах — Чалов, Соболев, Тюкавин и Сергеев. Всех их вызывать не очень удобно… Соболев не играет? Спросите у Абаскаля. Он плюс-минус в такой же форме, в какой и был», — объяснил своё решение Карпин.

Помимо прочего, Карпину также пришлось объяснять, почему тренерский штаб не выслал приглашения одноклубнику Соболева по «Спартаку» Михаилу Игнатову и бывшему воспитаннику красно-белых Зелимхану Бакаеву. Но если по первому ещё могли быть вопросы, то по второму — вряд ли. В нынешнем сезоне вингер окончательно выпал из состава «Зенита» и уехал в аренду в ОАЭ, но даже там не блистал. В шести матчах за «Аль-Вахду» он записал на свой счёт лишь одну результативную передачу.

«Если будет там себя проявлять, то будем думать. Следим за всеми. Лучше, чем было в «Зените»? По минутам — да. По его форме — сложно следить. Уровень сопротивления нужно тоже учитывать. Одно дело не играть в Италии и Франции, другое — в ОАЭ. Кузяев и Головин на голову не выше. Посильнее и побыстрее — да», — сказал специалист.

С Игнатовым же всё сложнее. В отличие от Бакаева, он регулярно выходит на поле в составе одной из сильнейших команд страны, а в недавнем противостоянии с «Ростовом» поучаствовал в обоих голах. Сначала он ассистировал Квинси Промесу, а потом сам забил победный мяч. Однако Карпин всё равно не предоставил ему шанса дебютировать за сборную. И если верить его словам, дело тут не в его нынешнем состоянии.

«Все игроки верхней части таблицы здесь. Не вызывали Игнатова? Если честно, то я не понимаю его позицию. Второй форвард? Мне непонятно, как использовать его качества», — признался главный тренер.

Но если Карпину ещё только предстоит определиться с составом на встречу с Кубой, то с позицией первого номера уже имеется какая-никакая ясность. По словам тренера вратарей Виталия Кафанова, место в рамке, скорее всего, займёт Матвей Сафонов, в то время как Илья Лантратов и Артур Нигматуллин останутся на скамейке запасных. Таким образом, дебют 32-летнего голкипера «Пари НН» за сборную, вероятно, не состоится.

Как сообщил Кафанов, тренерский штаб также рассматривал кандидатуру голкипера «Динамо» Игоря Лещука, который в октябре более чем успешно подменял выбывшего из-за повреждения Антона Шунина. И хотя в этот раз выбор пал на Нигматуллина, специалист не стал закрывать дверь перед его коллегой.

«Лещук, как и Нигаматуллин, был в списке. Нравится, как действует Игорь. Мы не смотрим, что «Динамо» много пропускает. В конечном итоге решило то, что Артур сыграл весь первый круг в качестве основного вратаря… Если Лещук будет так играть, то будет вызван на следующий сбор», — заявил Кафанов.

Тем не менее штаб не стал приглашать Лещука на замену Лунёву, получившему травму прямо перед «товарняком» с Кубой. Возможно, из-за нежелания понапрасну дёргать спортсмена, ведь шанс проявить себя на поле тот вряд ли получит. Как сказал Карпин, матч должен пойти в зачёт рейтинга ФИФА, а число замен в нём будет ограничено шестью. В таких условиях трудно предоставить практику не только номинально четвёртому, но и второму вратарю.

По словам Кафанова, сборная была заинтересована в услугах Никиты Хайкина из «Будё-Глимт» и Ивана Проведеля из «Лацио». Но первого не стали звать, чтобы не создавать ему проблем в клубе, а второй отказался сам. Также он подробнее рассказал о состоянии Лунёва.

«Андрей приехал в «Карабах». Провёл несколько матчей чемпионата очень хорошо… безупречно. Он сыграл важную роль в победах. До момента включения в список было непонятно, будет ли он играть с «Байером». Врачи клуба сказали, что может. Случилась травма. Были с ним на связи. Сейчас он пропустит дней десять», — объяснил Кафанов.

Однако нехватка вратарей вряд ли сможет сильно повлиять на расположение сил в преддверии противостояния с Кубой. От сборной России ожидают уверенной победы, способной скрасить впечатление от её последнего выступления. Так, в октябре подопечные Карпина сначала взяли верх над сильным Камеруном, а потом чуть было не потерпели поражение от скромной Кении. Тогда избежать фиаско помог гол Ивана Облякова — за минуту до конца основного времени (2:2).

И хотя та встреча состоялась уже месяц назад, отголоски до сих пор чувствуются. Так, Карпину пришлось отвечать на вопрос, всегда ли его команда выходит на поле выигрывать, что вызвало у него бурную реакцию.

«Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью… занимались? Почему? Все играли на победу. Не настроил? Значит, я не настроил. Футболисты, которые выходили с Кенией, — им нужен допнастрой. Так и напишите. Ни одну команду не обыграть, если нет определённых качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги, никого», — горячо ответил специалист.

Возможно, на мотивацию игроков не лучшим образом влияют заявления специалиста о недовольстве классом оппонента. Хотя сложно не согласиться, что противостояние с коллективом, занимающим 169-ю строчку в рейтинге ФИФА, не может вызывать таких же эмоций, как встреча с условной Францией или Англией.

«Не буду обманывать ни вас, ни футболистов. Сказать, что это команда из топ-5? Нет. Понятно, все умеют играть, как мы увидели на примере Кении. Все физически готовы, умеют обороняться… Интереснее было бы сыграть с Германией, Францией или Испанией. С тем же Камеруном играть интереснее, нежели с Кубой или Кенией. Это если говорить правду. Выбирать не приходится — играем с теми, с кем сейчас возможно», — признался Карпин.

В то же время сами футболисты спокойно готовятся к будущему противостоянию. По словам того же Лантратова, наставники уже провели тактический разбор оппонента, а хавбек «Зенита» Андрей Мостовой предположил, что фактор домашнего стадиона поможет спортсменам выйти на поле более заряженными.

«Даже если посмотреть на встречу с Кенией: казалось, что это тренировочный матч. А когда играешь дома, на трибунах много людей, тебя поддерживают родные и близкие, конечно, это большая мотивация. Дома легче… Ты не можешь не выкладываться… От сборной всегда ждут победы. У нас не всегда получается, да, но уверен, что с Кубой всё будет хорошо», — приводит слова Мостового пресс-служба РФС.