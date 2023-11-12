Без помощи Соболева: голы Промеса и Игнатова помогли «Спартаку» победить «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ

«Спартак» дома победил «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ и завершил первый круг турнира на шестом месте. Москвичи уже в дебюте добыли комфортное преимущество в счёте. Сначала Квинси Промес ассистировал Михаилу Игнатову, а затем сам замкнул прострел партнёра по нападению. При этом в обоих эпизодах не лучшим образом действовал Сергей Песьяков. Сначала он не справился с ударом россиянина низом, а после подарил ему мяч и позволил начать вторую голевую атаку. Гости на протяжении всей встречи пытались отыграться, но делали это не слишком убедительно и лишь в концовке доставили хозяевам несколько неприятных минут после того, как Максим Осипенко реализовал пенальти за попадание мяча в руку Руслана Литвинова.

Матч с «Ростовом» был во многом определяющим для «Спартака» в целом и для Гильермо Абаскаля лично. В случае очередной осечки красно-белые, одержавшие лишь одну победу в предыдущих пяти турах РПЛ, рисковали опуститься ещё ниже в таблице и отдалиться от топ-3. Не исключено, что это приблизило бы отставку тренера. Три очка, напротив, позволяли им не отстать от прямых конкурентов в борьбе за медали.

Во многом символично, что в определяющий момент на пути бывшей команды стал Валерий Карпин, которого многие видят в качестве сменщика испанца. Пусть он регулярно утверждает, что противостояния с десятикратными чемпионами России давно не несут дополнительной принципиальности, «Ростов» под руководством специалиста всегда доставляет москвичам проблемы. В шести последних играх южане четырежды оказались сильнее при всего одном поражении.

В довершение всех бед хозяева остались сразу без двух ключевых защитников. Даниил Хлусевич получил красную карточку в дерби с «Локомотивом», а Срджан Бабич, как раз отбывший дисквалификацию, простудился. В результате Абаскаль принял неожиданное решение и бросил на правый край обороны не Даниила Денисова, а номинального опорника Романа Зобнина, у которого был опыт выступлений на этой позиции. В центре же опять расположился дуэт Никиты Чернова и Алексиса Дуарте. Также снова не нашлось места в старте для Александра Соболева, а трио в нападении сформировали Михаил Игнатов, Квинси Промес и Антон Зиньковский.

Зато гости могли рассчитывать на всех сильнейших, за исключением Алексея Миронова. Но Карпин также смог удивить. На правый фланг обороны он отправил не опытного Евгения Чернова, а молодого Андрея Ланговича. Ещё более возрастного Алексея Ионова впереди заменил Хорен Байрамян.

Однако быстро стало понятно, почему именно наставник красно-белых оставил Соболева в резерве. Он сделал ставку в первую очередь на скоростных исполнителей впереди, которые могли бы врываться за спины высоко поднимающимся защитникам соперника. При этом роль центрфорварда фактически исполнял Игнатов, а Промес действовал чуть из глубины, мгновенно заполняя свободные зоны.

Сложно сказать, сработала бы тактика Абаскаля, если бы не гол уже на четвёртой минуте. Первая же осмысленная атака команды завершилась успешно. Буквально в несколько пасов хозяева легко взломали оборону оппонента. Зиньковский с левого фланга отдал передачу на Промеса, а тот переадресовал мяч в штрафную Игнатову. Ну а Михаилу позволили спокойно обработать его и пробить под опорную ногу Сергею Песьякову из-под Максима Осипенко.

Пропустив, жёлто-синие вынуждены были раскрываться и идти вперёд, что было только на руку москвичам. В ходе одного из контрвыпадов активный нидерландец убежал в чужую штрафную, но его прострел от лицевой прервал Песьяков. Однако опытнейший вратарь тут же допустил грубейшую помарку, подарив снаряд Игнатову на ровном месте. Его передачу, казалось, успел прервать Глебов, но мяч, прокатившись у того по спине, отскочил обратно к хавбеку «Спартака», и тот со второй попытки всё же нашёл Промеса в районе 11-метровой отметки. Таким образом, нидерландец записал себе в актив 112-й гол за красно-белых и до двух мячей сократил отставание от Юрия Гаврилова, занимающего пятую строчку в гонке лучших бомбардиров в истории клуба.

В дальнейшем хозяева вполне могли довести дело до разгрома. Например, Песьяков с огромным трудом справился с выстрелом Руслана Литвинова с лёту из-за пределов штрафной. А в компенсированное к первому тайму время он не позволил Промесу реализовать выход почти один на один, пусть тот и находился в офсайде.

К чести южан, оказавшись в крайне затруднительном положении, они не опустили руки. Гости принялись действовать намного смелее и больше раскрываться. Например, регулярно подключался к атакам Осипенко. Подопечные Карпина, как правило, пытались доставить мяч в чужую штрафную верхом с флангов, пользуясь отсутствием высокого Бабича. И эти подачи проходили. Мохеби и Голенков потревожили Максименко, хотя он справился со своей работой. К тому же, ещё до перерыва повреждение получил Зобнин, и на поле всё-таки появился Денисов.

В перерыве Карпин попытался перевернуть ход неудачно складывающегося противостояния заменами. Он бросил в бой сразу троих резервистов: Чернова, Миронова и Комличенко. При этом последний не составил дуэт впереди с Голенковым, как можно было предположить, а занял его место. Илья Вахания же переместился на правый край обороны, освободив противоположный Чернову.

Однако поначалу это не сильно помогло команде. Она по-прежнему с большим трудом проникала в чужую штрафную. Сделать это через центральную зону, которую закрывали Данил Пруцев и Литвинов, не представлялось возможным. Поэтому следовали подачи верхом. И сразу после возвращения футболистов из раздевалок Комличенко был близок к тому, чтобы сократить отставание. Он грамотно отклеился от опекуна, но головой не попал в ближний угол.

В целом, инициативой продолжали владеть красно-белые, которые плели комбинации возле чужой штрафной. Особенно хорош был Игнатов, который не только набрал два очка, но и стал лучшим в составе москвичей по пасам под удар партнёрам — три. Михаил идеально находил неожиданные решения. Но и у хозяев по-настоящему опасных моментов не возникало. Складывалось впечатление, что они действуют по счёту.

Абаскаль, пытаясь перестраховаться, по истечении часа выпустил Кристофера Мартинса Перейру и Тео Бонгонду вместо Игнатова и Медины. Однако рокировки сказались на действиях его подопечных скорее негативно. В отсутствие россиянина «Спартак» перестал контролировать мяч, и у «Ростова» появился шанс. Тем более, Карпин освежил правый край атаки, предоставив время юному Ивану Комарову.

В результате жёлто-синие нарастили давление на чужие ворота и стали создавать подходы. А невольно помог им возродить интригу Литвинов, за десять минут до конца основного времени нарушивший правила в собственной штрафной. Он проиграл верховое единоборство Комличенко, но вытянул вперёд руку, в которую и попал мяч. Причём судья Кирилл Левников сначала не указал на «точку», но, посовещавшись с коллегами, исправил собственную помарку. Осипенко же, в матче с «Оренбургом» не реализовавший пенальти, на этот раз хладнокровно исполнил его и отметился пятым голом в текущем розыгрыше национального первенства.

Далее «Спартаку» пришлось пережить неприятный отрезок. Оппоненты пошли ва-банк и грузили мяч в штрафную. Пару раз опасно врывался внутрь с правого края Мохеби, но неизменно слабо катил снаряд прямо в руки Максименко. Глебов и Миронов пытали счастья с дальней дистанции, однако им не хватило везения. А на подачу корнеров пришёл даже Песьяков, но до мяча не добрался. Абаскаль же в концовке выпустил Соболева с Виктором Мозесом, и Александр даже упустил выгодный момент. В чужой штрафной в ходе контрвыпада он раскачал Евгения Чернова, но не попал в створ.

Главное, москвичи в непростой для себя момент одержали вторую победу в РПЛ за последние шесть встреч и до одного очка сократили отставание от делящих третье место «Крыльев Советов», ЦСКА и «Динамо». А Абаскаль фактически переиграл Карпина, хотя перед стартовым свистком его решения вызывали вопросы.