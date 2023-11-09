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Мостовой считает, что Карпина не уволят из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, приведёт ли поражение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми к отставке главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Мостовой считает, что Карпина не уволят из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»
  • РИА Новости

«Я сейчас даже не затрагиваю самого Карпина, а говорю в отношении всех людей, которые работают при совмещении должностей. Вспомните времена Слуцкого, когда он был главным тренером в ЦСКА и сборной России. На мой взгляд, это вообще недопустимо, у нас хватает специалистов для отдельной работы в клубе и национальной сборной. Подчеркну: не указываю лично на Валерия Георгиевича или Семака, который также совмещал посты», — сказал Мостовой RT.

По мнению бывшего футболиста, Карпин не лишится работы в «Ростове» в случае поражения в матче со «Спартаком».

«А почему ему стоит уходить? Допустим, проиграют «Спартаку» в трудной для себя игре. Ничего страшного. Выиграют следующий матч», — сказал он.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Ростову» выгодно совмещение постов Карпиным в «Ростове» и в сборной России.

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