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Червиченко считает, что «Ростову» выгодно совмещение постов Карпиным в «Ростове» и в сборной России

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, приведёт ли поражение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми к отставке главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Червиченко считает, что «Ростову» выгодно совмещение постов Карпиным в «Ростове» и в сборной России
  • РИА Новости

«Ростов» сейчас находится в ужасном положении из-за того, что второй год вынужден передвигаться на автобусах и поездах. Они живут по средствам и продают своих лидеров, чтобы выживать. Посмотрите, сколько при этом футболистов они выпускают или переоткрывают. Взять хоть Ваханию, который до этого играл во второй команде «Зенита», или собственного воспитанника Ланговича. «Ростов» является конвейером по производству игроков.

Как можно за какие-то временные неудачи убирать наставника, тем более который ещё возглавляет сборную России. Другое дело, что Карпин немного устаёт, но это связано со способами переездов в клубе. Самому «Ростову» очень выгодно совмещение постов тренера. Их игроки играют в национальной команде и находятся под его присмотром там. Вспомните аналогичную историю с Романцевым. Тогда был доступ ко всем креативным игрокам и возможности общения с ними», — сказал Червиченко RT.

Ранее Червиченко ответил на вопрос о судьбе главного тренера «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля в случае поражения от «Ростова».

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