Червиченко считает несправедливой критику Абаскаля за работу в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о судьбе главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля в случае поражения в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Как уже затравили бедного Абаскаля в последнее время. А почему он должен что-то доказывать? Понятно, что в этом сезоне разговора о чемпионстве быть не может, только о борьбе за третье место, которое всего-то в двух очках от Гильермо. Прежде чем с него спрашивать, покажите стартовый состав, который должен бороться за это золото.

Кто сейчас в «Спартаке» является лучшим на своей позиции в России? Разве что только Джикия. За счёт чего тут можно быть первым? Для объективных требований надо иметь трёх или четырёх футболистов, которые будут ведущими в стране», — заявил Червиченко RT.

Также бывший функционер красно-белых поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».

«Надеюсь, что получится хорошая игра, но есть ощущение, что судьбу матча определит один конкретный случай. Возможно, спорное судейское решение, которые периодически прилетают в сторону «Ростова», или шальной рикошет, который может повлиять как на одну, так и на другую сторону», — сказал он.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что Абаскаля не знают в Испании.