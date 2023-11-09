Червиченко считает несправедливой критику Абаскаля за работу в «Спартаке»
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«Как уже затравили бедного Абаскаля в последнее время. А почему он должен что-то доказывать? Понятно, что в этом сезоне разговора о чемпионстве быть не может, только о борьбе за третье место, которое всего-то в двух очках от Гильермо. Прежде чем с него спрашивать, покажите стартовый состав, который должен бороться за это золото.
Кто сейчас в «Спартаке» является лучшим на своей позиции в России? Разве что только Джикия. За счёт чего тут можно быть первым? Для объективных требований надо иметь трёх или четырёх футболистов, которые будут ведущими в стране», — заявил Червиченко RT.
Также бывший функционер красно-белых поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».
«Надеюсь, что получится хорошая игра, но есть ощущение, что судьбу матча определит один конкретный случай. Возможно, спорное судейское решение, которые периодически прилетают в сторону «Ростова», или шальной рикошет, который может повлиять как на одну, так и на другую сторону», — сказал он.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что Абаскаля не знают в Испании.