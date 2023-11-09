Мостовой: Абаскаля даже в самой Испании толком не знают
- Gettyimages.ru
«Скажем так: про Абаскаля уже многое было сказано, но именно в этом сезоне ситуация в чемпионате достаточно ровная — во многом благодаря «Зениту». Надеюсь, что группа из пяти или шести команд продолжит преследование петербуржцев и краснодарцев до самого конца», — заявил Мостовой RT.
Экс-игрок красно-белых считает, что выбор Абаскаля на должность главного тренера изначально был очень сомнительным.
«Только представьте себе всю величину такого клуба, как «Спартак», его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом. К сожалению, так у нас и происходит сегодня», — добавил Мостовой в интервью RT.
Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев сравнил колумбийских нападающих Матео Кассьерру из санкт-петербургского «Зенита» и Джона Кордобу из «Краснодара».