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Мостовой: Абаскаля даже в самой Испании толком не знают

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о судьбе главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля в случае поражения в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Мостовой: Абаскаля даже в самой Испании толком не знают
  • Gettyimages.ru

«Скажем так: про Абаскаля уже многое было сказано, но именно в этом сезоне ситуация в чемпионате достаточно ровная — во многом благодаря «Зениту». Надеюсь, что группа из пяти или шести команд продолжит преследование петербуржцев и краснодарцев до самого конца», — заявил Мостовой RT.

Экс-игрок красно-белых считает, что выбор Абаскаля на должность главного тренера изначально был очень сомнительным.

«Только представьте себе всю величину такого клуба, как «Спартак», его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом. К сожалению, так у нас и происходит сегодня», — добавил Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев сравнил колумбийских нападающих Матео Кассьерру из санкт-петербургского «Зенита» и Джона Кордобу из «Краснодара».

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