Газзаев назвал Кассьерру и Кордобу одноплановыми нападающими

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев сравнил колумбийских нападающих Матео Кассьерру из санкт-петербургского «Зенита» и Джона Кордобу из «Краснодара».

«Кассьерра и Кордоба являются одноплановыми нападающими. Но в этом сезоне именно Матео сумел забить больше мячей в ворота соперников и прибавил в игровых качествах. Джон, конечно, чуть старше, но к нему есть вопросы по реализации: за матч у него возникает примерно три-четыре очевидных возможности для взятия ворот, но они не всегда заканчиваются голом. Если и выбирать между ними, то Кассьерра выглядит предпочтительнее с точки зрения результата», — заявил Газзаев RT.

Ранее Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре Российской премьер-лиги.