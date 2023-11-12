Голы Игнатова и Промеса помогли «Спартаку» победить «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ
Голы Игнатова и Промеса помогли «Спартаку» дома победить «Ростов» в матче РПЛ
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Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
В составе проигравших отличился Максим Осипенко (80-я минута, пенальти). У красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (четвёртая) и Квинси Промес (15-я). Голландец также оформил результативную передачу.
Экc-хавбек сборной Нидерландов записал в свой актив 112-й гол за «Спартак». До Юрия Гаврилова (115), который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, ему осталось три мяча. Лидирует в списке Никита Симонян (160).
«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что Игнатов забил второй мяч в сезоне-2023/24.