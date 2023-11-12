Голы Игнатова и Промеса помогли «Спартаку» победить «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ

Московский «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ростову» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе проигравших отличился Максим Осипенко (80-я минута, пенальти). У красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (четвёртая) и Квинси Промес (15-я). Голландец также оформил результативную передачу.

Экc-хавбек сборной Нидерландов записал в свой актив 112-й гол за «Спартак». До Юрия Гаврилова (115), который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, ему осталось три мяча. Лидирует в списке Никита Симонян (160).

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Игнатов забил второй мяч в сезоне-2023/24.