Игнатов забил второй мяч в сезоне и открыл счёт в матче с «Ростовом»

Московский «Спартак» открыл счёт в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

Мяч забил Михаил Игнатов на четвёртой минуте. Счёт в матче — 1:0 в пользу красно-белых.

Игнатов также отличился в матче с «Рубином» на выезде.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом».