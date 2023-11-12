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Игнатов забил второй мяч в сезоне и открыл счёт в матче с «Ростовом»

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Московский «Спартак» открыл счёт в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Игнатов забил второй мяч в сезоне и открыл счёт в матче с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Мяч забил Михаил Игнатов на четвёртой минуте. Счёт в матче — 1:0 в пользу красно-белых.

Игнатов также отличился в матче с «Рубином» на выезде.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом».

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