Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч 15-го тура с «Ростовом»

Московский «Спартак» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России по футболу.

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