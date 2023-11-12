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Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч 15-го тура с «Ростовом»

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Московский «Спартак» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России по футболу.
Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч 15-го тура с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес появится на поле с первых минут.

Полностью состав «Спартака» выглядит следующим образом:

 Максименко, Медина, Дуарте, Чернов, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Зиньковский.

У «Ростова» со стартовым свистком матч начнут:

Песьяков, Мелёхин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Голенков.

Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

«Спартак» с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ростов» (17) — 11-е.

Ранее Промес рассказал, что творилось в перерыве матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

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