Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч 15-го тура с «Ростовом»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес появится на поле с первых минут.
Полностью состав «Спартака» выглядит следующим образом:
Максименко, Медина, Дуарте, Чернов, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Зиньковский.
У «Ростова» со стартовым свистком матч начнут:
Песьяков, Мелёхин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Голенков.
Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.
«Спартак» с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ростов» (17) — 11-е.
Ранее Промес рассказал, что творилось в перерыве матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».