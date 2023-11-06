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Промес: в перерыве матча с «Локомотивом» было горячо, жёстко поговорили

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, что творилось в перерыве матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Промес: в перерыве матча с «Локомотивом» было горячо, жёстко поговорили
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В перерыве было горячо, потому что все были расстроены из-за красной карточки. Жёстко поговорили. Нужно было сохранять позитив, ведь счёт был 0:0. Горжусь тем, как провели второй тайм», — заявил игрок пресс-службе клуба.

Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил Хлусевич (38-я).

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее Антон Зиньковский заявил, что «Спартак» не тянул время в матче с «Локомотивом».

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